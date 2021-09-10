Силы безопасности США проверяют информацию о стрельбе на базе ВВС в Огайо

Фото: Москва 24

Силы безопасности США проверяют данные о стрельбе на базе Военно-воздушных сил Райт-Паттерсон в штате Огайо. Об этом сообщается в официальном аккаунте 88-го крыла базы в Facebook.

Сообщения о стрельбе поступили в 21:25 (04:25 по московскому времени). Предположительно, выстрелы произошли в Национальном центре воздушной и космической разведки в зоне А.

"Силы безопасности исследуют здание", – говорится в сообщении.

Добавляется, что объект был временно закрыт.

Ранее инцидент со стрельбой случился в американском штате Иллинойс. Сообщалось, что полиция получила сообщение о стрельбе в городе Ист-Сент-Луис.

Кроме того, в том же месте произошло столкновение поезда легкого метро и машины. При этом связь ДТП со стрельбой пока не подтверждена.