Столичный таксист в ходе конфликта прыснул пассажиру в лицо из баллончика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Столичная полиция начала проверку после сообщений, что таксист напал на пассажиров в Тимирязевском районе, сообщил источник в правоохранительных органах.

Об инциденте правоохранителям рассказала жительница столицы. По ее словам, возле дома на улице Костякова на ее мужа напал водитель такси.

"Оперативники выяснили, что супружеская пара вызвала такси. К их дому на улице Костякова приехал водитель на автомобиле Hyundai Solaris. Увидев, что пассажиры взяли с собой собаку, таксист отказался выполнять поездку", – цитирует источника Агентство "Москва".

По словам собеседника, между клиентами и водителем разгорелся скандал. В ходе конфликта таксист брызнул 35-летнему мужчине в лицо из перцового баллончика и уехал.

Пострадавший попал в больницу с химическим ожогом глаз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.