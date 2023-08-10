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13:36

Происшествия

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Фото: ТАСС/Евгений Силантьев

Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон самолетного типа был сбит в Белгородском районе.

"Информация о последствиях на земле не поступала", – добавил глава Гладков.

Накануне система ПВО сработала над Шебекинским городским округом. Гладков рассказал, что цель была сбита на подлете к городу. Пострадавших не выявили, разрушений – тоже.

До этого человек погиб и еще четверо получили травмы в поселке Горьковском при обстреле со стороны украинской армии. Всех пострадавших госпитализировали.

Новости часа: система ПВО сбила беспилотник под Белгородом

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