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Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области
Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, дрон самолетного типа был сбит в Белгородском районе.
"Информация о последствиях на земле не поступала", – добавил глава Гладков.
Накануне система ПВО сработала над Шебекинским городским округом. Гладков рассказал, что цель была сбита на подлете к городу. Пострадавших не выявили, разрушений – тоже.
До этого человек погиб и еще четверо получили травмы в поселке Горьковском при обстреле со стороны украинской армии. Всех пострадавших госпитализировали.
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