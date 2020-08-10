В Москве неизвестный ударил мужчину кирпичом по голове и похитил 3 тыс рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На востоке столицы неизвестный ударил мужчину кирпичом по голове и украл у него 3 тысячи рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"Поступило сообщение о грабеже по адресу проезд Энтузиастов, дом 1А, строение 1. Злоумышленник ударил потерпевшего кирпичом по голове и похитил у него личные документы, кошелек, в котором лежали 3 тысячи рублей", – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что пострадавшего направили в больницу с травмами головы, возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный мужчина пытался повредить электрический кабель в столичном храме. Позднее он напал на полицейского с ледорубом. Инцидент произошел на Житной улице.