Организаторы протеста пригласили российских звезд для привлечения молодежи – эксперт

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Организаторы митинга на проспекте Академика Сахарова пригласили российских звезд для привлечения молодежи.

"Когда оппозиция поняла в прошлой неудачной своей акции, что на фестиваль шашлыка приходит в 10 раз больше людей, они решили тоже сделать ивент – молодежь собирать на творческие коллективы, а не на протест. Поэтому они позвали эти группы. Молодежь пришла, чтобы послушать концерт", – рассказал Агентству "Москва" член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев.

Однако участники митинга начали расходиться после того, как концерт долго не начинался.



"Протестная повестка привела к тому, чтобы на артистов пришло меньше народу, чем пришло бы, если бы они давали бесплатный концерт в центре Москвы. Протест никому этот не нужен, люди не на стороне этих протестующих ", – прокомментировал эксперт.

По данным МВД, в митинге приняли участие 20 тысяч человек. При этом столичное правительство согласовало проведение двух акций 10 и 11 августа численностью до 100 тысяч человек каждая.

Не согласованные с властями митинги проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Задержаны за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

