Актера Александра Шувалова госпитализировали в Москве

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Артиста театра и кино Александра Шувалова экстренно госпитализировали в столице. По данным РИА Новости, у актера начались осложнения после операции на органах брюшной полости, которую он перенес около недели назад.

Информации о состоянии актера пока нет.

Александр Шувалов родился в 1987 году. Окончил Музыкальное училище имени Пироговых. Сотрудничает с Театральной студией "Квадрат". Известен по ролям в сериалах "Уральская кружевница", "Шериф", "Москва. Три вокзала", "Бомбила", "Безмолвный свидетель".

