В МИД заявили, что атаки на территории РФ 9 июля были невозможны без помощи США

Фото: 123RF/czdistagon

Киевский режим подтвердил свою приверженность террористическим методам после признания ответственности за теракт на Крымском мосту в октябре прошлого года. Такие действия были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Ответственность за теракт на мосту 8 октября 2022 года, в результате которого погибли мирные граждане, недавно официально взял на себя киевский режим, тем самым подтвердив свою приверженность террористическим методам и продемонстрировав, что ничем не отличается от самых одиозных неонацистских формирований", – указано в уведомлении.

В МИД заявили, что все виновные в произошедшем будут наказаны.

В то же время в министерстве прокомментировали попытку киевского режима совершить теракт на российской территории 9 июля. Как уточнили в МИД, удар планировался по Керченскому транспортному переходу и аэродрому Морозовск в Ростовской области, однако российские силы ПВО перехватили все цели.

Кроме того, в тот же день системы ПВО сработали в Брянской области, добавили в МИД. Под прицелом ВСУ также оказался Шайковка в Калужской области. По информации ведомства, ракеты украинских боевиков были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в районе населенного пункта Бытошь.

Еще одна ракета была нацелена на Крымский мост, но ее также перехватили, резюмировали в пресс-службе МИД РФ.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что ответственность за подрыв Крымского моста лежит на киевских властях. Она написала, что с момента первого удара по Крымскому мосту прошло 273 дня. При этом, как следует из публикации Маляр, повреждение моста задумывалось с целью нарушить логистику ВС РФ.

Группа террористов, пытавшихся проникнуть в сторону Новой Таволжанки, рассеяна – МО РФ