18:20Происшествия
Москвичку унесло рекой во время ливней в Абхазии
Фото: телеграм-канал "Новости | ЧП АБХАЗИЯ"
Туристка из Москвы пропала в Абхазии, попав в течение реки во время ливней. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу МЧС страны Льва Квицинию.
"Она пошла в магазин, а там протекала небольшая река, и уровень воды поднялся, ее с мостом смыло", – рассказал министр.
Он уточнил, что женщина отдыхала в Гудаутском районе вместе с мужем. Водолазы ищут москвичку уже второй день, однако работа осложняется неспокойным морем. Спасатели находятся на связи с супругом пропавшей.
В начале месяца в СМИ появилась информация о якобы похищении в Ираке израильской ученой Елизаветы Цурков, имеющей также гражданство РФ. При этом российское посольство до сих пор не получало обращений по этому поводу.
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