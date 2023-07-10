Москвичку унесло рекой во время ливней в Абхазии

Фото: телеграм-канал "Новости | ЧП АБХАЗИЯ"

Туристка из Москвы пропала в Абхазии, попав в течение реки во время ливней. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу МЧС страны Льва Квицинию.

"Она пошла в магазин, а там протекала небольшая река, и уровень воды поднялся, ее с мостом смыло", – рассказал министр.

Он уточнил, что женщина отдыхала в Гудаутском районе вместе с мужем. Водолазы ищут москвичку уже второй день, однако работа осложняется неспокойным морем. Спасатели находятся на связи с супругом пропавшей.

В начале месяца в СМИ появилась информация о якобы похищении в Ираке израильской ученой Елизаветы Цурков, имеющей также гражданство РФ. При этом российское посольство до сих пор не получало обращений по этому поводу.

