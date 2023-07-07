Россиянин совершил самоубийство в храме Чалонг на Пхукете – СМИ

Фото: телеграм-канал Readovka

Российский гражданин покончил с собой на острове Пхукет на территории храма Чалонг, передает портал The Phuket Express.

Известно, что храм представляет собой одно из главных местных достопримечательностей. По информации портала, происшествие случилось в 17:00 по местному времени (в 13:00 по Москве). На территорию инцидента приехали спасатели и правоохранители, однако спасти россиянина не удалось.

Ранее сообщалось, что мужчина приковал себя наручниками к воротам Букингемского дворца в Лондоне. Он начал угрожать, что причинит себе увечья.

Полицейские, которые находились в этом районе, быстро подошли к нему. По данным правоохранителей, мужчина старше 30 лет. В СМИ писали, что в момент происшествия там находились сотни туристов.

Мужчина приковал себя наручниками к воротам Букингемского дворца в Лондоне