07 июля, 21:00Происшествия
Россиянин совершил самоубийство в храме Чалонг на Пхукете – СМИ
Фото: телеграм-канал Readovka
Российский гражданин покончил с собой на острове Пхукет на территории храма Чалонг, передает портал The Phuket Express.
Известно, что храм представляет собой одно из главных местных достопримечательностей. По информации портала, происшествие случилось в 17:00 по местному времени (в 13:00 по Москве). На территорию инцидента приехали спасатели и правоохранители, однако спасти россиянина не удалось.
Ранее сообщалось, что мужчина приковал себя наручниками к воротам Букингемского дворца в Лондоне. Он начал угрожать, что причинит себе увечья.
Полицейские, которые находились в этом районе, быстро подошли к нему. По данным правоохранителей, мужчина старше 30 лет. В СМИ писали, что в момент происшествия там находились сотни туристов.
Мужчина приковал себя наручниками к воротам Букингемского дворца в Лондоне
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