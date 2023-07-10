МВД начало проверку после видео с угрозами ребенку в Тюменской области

Фото: Следственный комитет РФ

МВД по Тюменской области передало сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних видео, на котором местная стримерша угрожала расправой ребенку. Об этом сообщает RT.

На опубликованном видео женщина прогоняла 12-летнего сына из дома, обещала его "закопать и зарезать".

Правоохранители проведут проверку, после которой будут приняты соответствующие меры, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Волгограде треш-стримера, который угрожал убить девушку в прямом эфире. Несколько местных жителей обратились к правоохранителям по поводу видео, которое распространилось в интернете.

На кадрах мужчина держал в руках предмет, похожий на огнестрельное оружие, и угрожал расправой девушке, на лице которой были следы телесных повреждений.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил утвердить административную и уголовную ответственность как для создателей треш-стримов, так и для покупателей такого контента. Показ сцен насилия в телеэфире и Сети может стать причиной роста подростковой жестокости, уточнил он.

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