Пассажирка авиарейса Москва – Ереван скончалась на борту самолета

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Шестидесятилетняя пассажирка скончалась в самолете, который следовал по маршруту Москва – Ереван. Об этом сообщается в пресс-службе полиции Армении.

"10 июля в 01:15 (00:15 по московскому времени) со станции авиационной безопасности аэропорта Звартноц в линейное отделение полиции поступило сообщение, что самочувствие пассажирки рейса Москва – Ереван Амалии П. 1963 года рождения ухудшилось, была констатирована ее смерть", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехала оперативно-следственная группа. Полицейские не обнаружили следов внешнего насилия на теле скончавшейся.

Ранее сообщалось о смерти женщины на борту самолета "Уральских авиалиний", который выполнял рейс U6 619 по маршруту Сочи – Челябинск. Скончавшейся было 45 лет.

Свердловская транспортная прокуратура заявила о планах проверить, была ли должным образом оказана неотложная медицинская помощь работниками авиакомпании.

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