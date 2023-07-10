СК попросил арестовать подозреваемых в нападении на адвоката Пономареву в Москве

Фото: vk.com/Елена Пономарева

Российский Следственный комитет попросил суд арестовать обвиняемых, которые напали в столице на адвоката Елену Пономареву и облили ее зеленкой. Об этом сообщается в телеграм-канале СК по Москве.

"В рамках расследования уголовного дела следствие ходатайствует перед Кунцевским районным судом об избрании обвиняемым меры пресечения, связанной с лишением свободы", – поделились в Следственном комитете.

По данным ведомства, мотивом преступления стала профессиональная деятельность потерпевшей.

Инцидент произошел 6 июля на Рублевском шоссе, 16, корпусе 1. Пономарева получила ожог глаз второй степени. Женщина рассказала, что ранее получала угрозы со снимками ее родных, а также имущества и собаки.

На следующий день стало известно, что подозреваемые 1984 и 1998 годов рождения были задержаны при поддержке Санкт-Петербургского линейного управления МВД России. Следственный комитет начал расследование уголовного дела.

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