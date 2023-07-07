Полицейские задержали подозреваемых в нападении на адвоката Пономареву

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Полицейские УВД Западного округа задержали подозреваемых в нападении на адвоката Елену Пономареву. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД РФ.

Отмечается, что после того, как поступило сообщение о нападении, по адресу прибыли сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по столичному району Кунцево.

Менее чем за сутки, уточняется в сообщении, сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО и ОМВД РФ по району Кунцево установили личности злоумышленников. Подозреваемые 1984 и 1998 годов рождения были задержаны в Санкт-Петербурге при поддержке Санкт-Петербургского линейного управления МВД России.

В настоящее время задержанные доставляются для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"), его расследование продолжается, заключили в ведомстве.

Адвоката облили зеленкой на остановке по адресу Рублевское шоссе, 16, корпус 1. В результате инцидента Пономарева получила ожог глаз второй степени. После произошедшего она написала заявление в полицию.

Пономарева рассказала, что в нападении участвовали двое мужчин. Они преследовали ее от подъезда дома. Обливший ее зеленкой имел славянскую внешность и рост не более 170 сантиметров.

Женщина предположила, что облить ее зеленкой могли из-за приглашения на заседание в качестве свидетеля по делу судьи Котова, который обвиняется во взяточничестве. До этого ей уже прислали угрозы и писали, что в следующий раз она "уже не отмоется".

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