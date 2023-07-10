СГБ Азербайджана задержала гражданина Афганистана по подозрению в планировании теракта

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В Азербайджане правоохранители задержали гражданина Афганистана, который подозревается в планировании теракта на территории государства. Об этом сообщается на сайте азербайджанской Службы госбезопасности.

По данным СГБ, гражданин Афганистана Фавзан Муса Хан 1990 года рождения вошел в сговор с другими лицами, которые планировали осуществить в Азербайджане теракт для подрыва общественной стабильности в государстве.

Кроме того, злоумышленники своими действиями хотели посеять панику среди жителей, повлиять на принятие решений органами власти и международными организациями, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ ликвидировали 38-летнего мужчину при попытке осуществить теракт на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Тюменской области. Инцидент произошел в Исетском районе вблизи газонефтераспределительного узла.

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