Пожар в двух квартирах в доме на юго-западе Москвы потушен

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Пожарные ликвидировали возгорание в двух квартирах в доме в московском районе Ясенево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"Возгорание в обеих квартирах ликвидировано. Площадь пожара в каждой составила примерно 5 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", – заявил собеседник информагентства.

Пожар начался в жилом доме на Новоясеневском проспекте днем в пятницу, 10 июля. Было установлено, что огонь охватил два балкона в доме 19, корпусе 1. В целях безопасности жителей из здания частично эвакуировали.

Накануне один человек погиб при пожаре в квартире жилого дома на Холмогорской улице. Во время ликвидации возгорания из здания вывели четверых человек, одного жителя спасли непосредственно из горящего помещения.

