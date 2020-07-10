Пожар произошел в доме на Новоясеневском проспекте

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Пожар произошел в двух квартирах жилого дома на Новоясеневском проспекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание наблюдается в доме 19, корпусе 1. Пожар произошел на балконах двух квартир на восьмом и девятом этажах. Площадь пожара уточняется.

Из дома были частично эвакуированы жильцы. К настоящему моменту одна из квартир уже потушена. Спасены пять человек. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в трехэтажном офисном здании в 1-м переулке Тружеников. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал.