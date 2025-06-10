Медведь столкнул в овраг мужчину в Греции

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Турист в Греции скончался после встречи с медведем, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на национальный центр неотложной помощи Ekav.

Мужчину по имени Христос Ставрианидис нашли в 800-метровом овраге на северо-востоке Греции. Как рассказал второй турист, после встречи с медведем мужчина распылил ему в морду перцовый баллончик. Животное отступило, побежало в сторону Ставрианидиса, стоящего на краю оврага, и столкнуло его вниз.

Уточняется, что туристы шли к останкам греческого военного самолета, упавшего в этой местности около 70 лет назад. Ставрианидис обнаружил их в августе 2024 года.

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