Причиной взрыва на заводе в Турции могло стать нарушение при производстве взрывчатки

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Взрыв на ракетной фабрике MKE в турецкой Анкаре мог произойти из-за неконтролируемой химической реакции во время производства взрывчатки. Об этом рассказал губернатор провинции Васип Шахин.

"Около 08:45 в цеху по производству динамита произошел взрыв, вызванный, как считается, (неконтролируемой. – Прим. ред.) химической реакцией. Пять рабочих погибли. Спасатели добрались до всех людей под завалами, раненых нет", – цитирует губернатора ТАСС.

Шахин добавил, что столичная Генпрокуратура приступила к расследованию по факту происшествия.

Взрыв на турецком ракетном заводе произошел утром 10 июня. После этого на фабрике вспыхнул пожар. Под завалами находились не менее пяти человек.

Позже в Минобороны Турции подтвердили, что в результате ЧП скончались пятеро рабочих.

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