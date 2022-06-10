Уголовное дело возбудили против водителя грузовика, который столкнулся с автобусом в Сочи

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Уголовное дело за нарушение правил дорожного движения возбудили в отношении водителя грузовика, который столкнулся с экскурсионным автобусом на дороге из Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

"Следственным подразделением УВД по городу Сочи в отношении водителя Mitsubishi Fuso Fighter возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", – рассказали в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По данной статье предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Накануне сообщалось, что грузовик столкнулся с экскурсионным автобусом на дороге Сочи – Красная Поляна. В момент аварии в пассажирском транспорте находились 32 человека, из них пострадали 19.

В региональном МВД установили, что водитель грузовика выехал на встречную полосу в тоннеле федеральной трассы Адлер – Красная Поляна, заехал на бетонный отбойник, после чего спровоцировал столкновение с автобусом.