Пять человек пострадали в аварии с легковой машиной и автобусом на трассе в Кузбассе

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Легковой автомобиль и автобус столкнулись на трассе в Кузбассе, передает РИА Новости.

Столкновение произошло на 323-м километре автодороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга. В результате инцидента пострадали пять человек, есть погибший.

"Предварительно установлено, что 63-летний водитель автомобиля "Лада-Приора" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом пригородного сообщения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте", – рассказали в главном управлении МВД по региону.

Точное число пострадавших устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о погибшем в результате столкновения шести машин на трассе в Подмосковье. Инцидент произошел на 185-м километре автодороги А107.