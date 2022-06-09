В ДТП с автобусом в Сочи пострадали 19 человек

09 июня, 19:46
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Количество пострадавших после ДТП с экскурсионным автобусом в горном кластере в Сочи составило 19 человек. Такую информацию приводит оперативный штаб региона, передает ТАСС.
"По уточненным данным, в результате ДТП в Красной Поляне с участием экскурсионного автобуса пострадали 19 человек (все взрослые). 14 из них госпитализировали в городские больницы Сочи и Красной Поляны", – рассказали в штабе.
Пять человек от госпитализации отказались. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Перед аварией в экскурсионном автобусе находились 30 туристов, в числе которых шесть несовершеннолетних.
По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель грузовика, с которым столкнулся автобус. Об этом сообщили в прокуратуре Кубани. Движение в районе места происшествия восстановлено.
Ранее в четверг, 9 июня, легковой автомобиль и автобус столкнулись на трассе в Кузбассе. В результате аварии погиб водитель машины, еще пять человек получили ранения.
На трассе М-2 в Чеховском районе возник затор из-за аварии
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