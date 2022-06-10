Четыре человека погибли при обрушении кровли на заводе в Казахстане

Фото: vk.com/ekaraganda

Обрушение кровли произошло на металлургическом заводе "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области Казахстана, сообщил глава региона Женис Касымбек.

В результате четыре человека погибли, еще один получил травмы, он находится в больнице.

"Происшествие случилось во время работ по демонтажу огнеупорной кладки в недействующей термической печи", – приводит слова Касымбека РИА Новости.

Ранее восемь человек, включая мэра Хосе Луиса Уриостеги Сальгадо, пострадали при обрушении подвесного моста в Мексике. Деревянная конструкция рухнула во время мероприятия по открытию маршрута в одном из парков в ущелье Аманалько.

В момент происшествия на мосту стояли порядка 20 человек, они упали на камни с высоты около трех метров.

