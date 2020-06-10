Девушки проехали в бикини по центру Екатеринбурга в бассейне

К административной ответственности привлекут жителя Екатеринбурга, прокатившего девушек в бикини в прицепе с бассейном. Об этом заявили представители городского ГИБДД, передает Uralweb.ru.
Ранее в Сети появился ролик, где девушки в купальниках с двумя молодыми людьми передвигаются в прицепе с надувным бассейном по центральной улице уральской столицы. В результате водителя ВАЗ-2105 могут оштрафовать на 1000 рублей за перевозку людей вне кабины транспортного средства.
Человек, находившийся за рулем транспортного средства, будет вызван в ГИБДД для привлечения к административной ответственности. Автомобилист поставил под угрозу свою жизнь и здоровье пассажиров, а также создал опасную ситуацию, обратили внимание в правоохранительных органах.
"Разбирательство по данному факту продолжается", – уточнили ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.
Ранее полиция нашла байкеров, катавших девушек топлес по Чебоксарам. При этом у водителя легковой машины, откуда велась съемка, также выявлены нарушения.
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