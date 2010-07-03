На Казанском пороховом заводе произошел пожар

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар на площади 300 квадратных метров произошел на Казанском пороховом заводе, передает РИА Новости.

Загорелась кровля четырехэтажного производственного здания. Причиной считают несоблюдение правил техники безопасности при ремонте. Угрозы распространения огня на другие здания нет.

Сегодня также загорелся пассажирский автобус возле грузового терминала аэропорта Шереметьево. Информации о пострадавших пока нет.