Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Раменском

Двое детей погибли в результате пожара в Раменском городском округе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Подмосковью.
Инцидент произошел 9 июня в 08:16 в частном доме в деревне Аксеново. Локализовать возгорание пожарным удалось в 09:30. На месте ЧП продолжают работать четыре единицы техники, 16 человек. Подробности возникновения пожара сейчас уточняются.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире на восьмом этаже и на балконах девятиэтажного жилого дома по адресу: улица Софьи Ковалевской, дом № 8.
В ходе тушения были спасены восемь человек. Площадь пожара составила около 45 квадратных метров.
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