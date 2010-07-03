Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Раменском

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Двое детей погибли в результате пожара в Раменском городском округе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Подмосковью.

Инцидент произошел 9 июня в 08:16 в частном доме в деревне Аксеново. Локализовать возгорание пожарным удалось в 09:30. На месте ЧП продолжают работать четыре единицы техники, 16 человек. Подробности возникновения пожара сейчас уточняются.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире на восьмом этаже и на балконах девятиэтажного жилого дома по адресу: улица Софьи Ковалевской, дом № 8.

В ходе тушения были спасены восемь человек. Площадь пожара составила около 45 квадратных метров.

