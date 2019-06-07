Квартира загорелась в доме на севере столицы

Восемь человек спасли в ходе тушения пожара в квартире на улице Софьи Ковалевской на севере столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

"В ходе работ по ликвидации пожара были спасены восемь человек (один из спасенных – ребенок). Всех спасенных передали медикам. В целях безопасности на период проведения работ жильцы покинули здание", – говорится в сообщении.

Пожар произошел в квартире на восьмом этаже и на балконах девятиэтажного жилого дома по адресу: улица Софьи Ковалевской, дом 8.

Площадь пожара составила около 45 квадратных метров. В 17:19 экстренные службы ликвидировали возгорание.

По словам очевидцев, горела двухкомнатная квартира, расположенная на восьмом этаже. Свидетели сообщали, что улицу перекрыли из-за происшествия.