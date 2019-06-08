Исправительная колония загорелась под Екатеринбургом

Площадь пожара в исправительной колонии в Свердловской области составила две тысячи квадратных метров, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Пожар охватил помещения в колонии в поселке Гари, огонь быстро перекинулся еще на три постройки. В пресс-службе МЧС отметили, что огнем охвачено четыре жилых корпуса и ангар.
Сведений о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается. Заключенные эвакуированы. "Всех эвакуировали в безопасное место. В дальнейшем они будут распределены по другим исправительным учреждениям", – рассказали в УФСИН.
Исправительная колония № 8 ГУФСИН России по Свердловской области расположена в 542 километрах от регионального центра.
В сообщении, распространенном пресс-службой областной прокуратуры, говорится, что возгорание произошло в помещениях промышленной площадки. Горят два ангара цеха деревообработки. Специалисты ведомства организовали проверку соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности.
Сотрудники колонии приняли меры к усилению охраны пенитенциарного учреждения. Выставлено оцепление, работают кинологи.
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