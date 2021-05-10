После пожара в гостинице на Сахалине обнаружили тело погибшего

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело погибшего обнаружили после пожара в доме в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В администрации города рассказали, что раньше в доме располагалась гостиница.

Известно, что в ночь на понедельник, 10 мая, в Южно-Сахалинске произошел пожар в двухэтажном жилом доме на площади 350 квадратных метров. Возгорание локализовали в 03:17 по местному времени (19:17 по московскому времени 9 мая). На данный момент причины инцидента выясняются. Пожар тушат 23 сотрудника и 6 единиц техники МЧС.

"При разборе дома после пожара обнаружено тело человека. Опознать его пока не представляется возможным", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах.