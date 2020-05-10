СК завел дело по факту убийства и покушения на убийство на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Мужчина убил своего знакомого и ранил его мать в ходе конфликта, сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.

По данным следствия, 10 мая на лестничной площадке в подъезде жилого дома по Митинской улице между двумя знакомыми произошел конфликт. Один из них выстрелил в другого, его маму и себе в область шеи.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте, его маме оказывается медицинская помощь. Стрелявший доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Возбуждено дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия". Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Устанавливаются детали случившегося, расследование по делу продолжается.