В МВД опровергли информацию о наезде на пешехода в Жуковском

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В ГУ МВД по Подмосковью опровергли данные о ДТП, где водитель сбил пешехода и скрылся.

"Информации о наезде автомобиля на пешехода в Жуковском не подтверждается, таких сведений не поступало", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы столицы.

Ранее сообщалось, что автомобилист сбил несовершеннолетнего пешехода и скрылся с места ДТП в Жуковском. Инцидент якобы произошел на улице Дугина.

