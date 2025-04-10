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10 апреля, 19:18

Происшествия

В Тверской области мужчина упал в яму с водой и погиб

Фото: телеграм-канал "Осторожно: Тверь"

В Конакове Тверской области мужчина упал в яму с водой и перестал двигаться. Видео происшествия появилось в социальных сетях. В результате произошедшего мужчина погиб, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В настоящее время прокуратура организовала проверку, сообщается в их телеграм-канале. Предположительно, яма с водой образовалась после проведения ремонтных работ.

В ходе проверки прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку действиям виновных лиц, говорится в сообщении.

Ранее на западе Москвы мужчина погиб, упав перед движущимся автобусом на западе Москвы. По данным правоохранителей, мужчина упал на проезжую часть в районе дома 3 по улице 26 Бакинских Комиссаров, после чего водитель автобуса допустил наезд. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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