Знакомая проникшего в челябинскую школу рассказала, что он употреблял наркотики

Фото: телеграм-канал Readovka

Знакомая ворвавшегося в челябинскую школу мужчины рассказала, что он употреблял наркотики, сообщает телеканал "360".

Женщина рассказала, что училась с ним в техникуме. Молодой человек был воспитанником детского дома.

"Так-то он пацан нормальный, за ним ничего сверхъестественного не было замечено", – отметила знакомая нарушителя.

Она предположила, что мужчина ворвался в школу под действием наркотиков. По словам женщины, он также мог решиться на поступок из-за мошенников.

Мужчина ворвался в школу № 145 в Новосинеглазове утром 10 апреля. Охранник образовательного учреждения воспользовался тревожной кнопкой и попытался вывести нарушителя из школы, однако мужчина был в неадекватном состоянии. Он выломал турникет, проник в кабинет директора и разбил компьютер, рассказали в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

По сигналу тревожной прибыли сотрудники Росгвардии, которые доставили мужчину в отдел полиции "Советский" в Челябинске. От его действий, предварительно, никто не пострадал.

Также сообщалось, что у нарушителя не было ножа или иного оружия. Полиция установит детали произошедшего. Кроме того, инцидентом заинтересовались в областной прокуратуре.