10 апреля, 09:54Происшествия
Ворвавшийся в челябинскую школу хулиган был без оружия
Фото: телеграм-канал SHOT
У хулигана, который ворвался в челябинскую школу, не было ножа или иного оружия, сообщила пресс-служба министерства образования и науки региона.
Охранник нажал на тревожную кнопку и попытался выдворить нарушителя, но молодой человек вел себя неадекватно, а потом выломал турникет, попал в кабинет директора и разбил компьютер. На ЧП отреагировали педагоги школы и старшеклассник, указало ведомство.
"Скрутили нарушителя и задержали его до прибытия Росгвардии – учитель ОБЗР Николай Григорьев и преподаватель физической культуры Магомед Магомедов, помог им ученик 9-го класса Тигран Исингалеев", – говорится в телеграм-канале министерства.
Проявивших мужество при задержании нарушителя наградят от имени министерства образования и науки Челябинской области по поручению губернатора региона Алексея Текслера.
Произошедшим уже заинтересовались в областной прокуратуре. На место ЧП выехала прокурор Советского района Челябинска Елена Петроченко, пишет пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура проверит исполнение законов об образовании и об обеспечении безопасности учеников, в том числе оценит организацию охраны школы. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.
Об инциденте в школе № 145 в Новосинеглазове стало известно утром 10 апреля. Прибывшие на место инцидента росгвардейцы передали нарушителя в отдел полиции "Советский" в Челябинске. По предварительной информации, от действий хулигана никто не пострадал. Детали произошедшего установят правоохранительные органы.