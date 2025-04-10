Ворвавшийся в челябинскую школу хулиган был без оружия

Фото: телеграм-канал SHOT

У хулигана, который ворвался в челябинскую школу, не было ножа или иного оружия, сообщила пресс-служба министерства образования и науки региона.

Охранник нажал на тревожную кнопку и попытался выдворить нарушителя, но молодой человек вел себя неадекватно, а потом выломал турникет, попал в кабинет директора и разбил компьютер. На ЧП отреагировали педагоги школы и старшеклассник, указало ведомство.

"Скрутили нарушителя и задержали его до прибытия Росгвардии – учитель ОБЗР Николай Григорьев и преподаватель физической культуры Магомед Магомедов, помог им ученик 9-го класса Тигран Исингалеев", – говорится в телеграм-канале министерства.

Проявивших мужество при задержании нарушителя наградят от имени министерства образования и науки Челябинской области по поручению губернатора региона Алексея Текслера.

Произошедшим уже заинтересовались в областной прокуратуре. На место ЧП выехала прокурор Советского района Челябинска Елена Петроченко, пишет пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура проверит исполнение законов об образовании и об обеспечении безопасности учеников, в том числе оценит организацию охраны школы. По итогам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Об инциденте в школе № 145 в Новосинеглазове стало известно утром 10 апреля. Прибывшие на место инцидента росгвардейцы передали нарушителя в отдел полиции "Советский" в Челябинске. По предварительной информации, от действий хулигана никто не пострадал. Детали произошедшего установят правоохранительные органы.

