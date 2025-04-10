Фото: телеграм-канал "MDK Челябинск"

Мужчина ворвался в школу в Челябинской области, после чего его задержала полиция. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Ранее местные СМИ писали, что молодой человек проник в школу № 145 в Новосинеглазове.

По данным правоохранителей, прибывшая по вызову Росгвардия доставила мужчину в отдел полиции "Советский" в Челябинке. Сообщается, что от действий задержанного никто не пострадал. В настоящий момент полиция устанавливает детали произошедшего.

"Предварительно, информация о наличии у молодого человека предмета, представляющего угрозу, не подтверждается", – говорится в сообщении.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что в России необходимо законодательно запретить продажу пневматического оружия несовершеннолетним. Он обратил внимание, что в стране увеличилось число инцидентов, в ходе которых дети получают различные травмы от игрушечных и пневматических пистолетов.