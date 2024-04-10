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10 апреля, 09:18

Происшествия

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Фото: 123RF/nty

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом губернатор региона Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале.

"Внимание! Воздушная тревога!" – сказано в сообщении.

Также власти сообщили о перекрытии движения для автотранспорта на Крымском мосту. Граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, уточнили в информационном центре по автомобильным дорогам.

Ранее губернатор Севастополя заявил об отсутствии повреждений на объектах инфраструктуры города после срабатывания системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи города.

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