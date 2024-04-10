10 апреля, 09:18Происшествия
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Фото: 123RF/nty
Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом губернатор региона Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале.
"Внимание! Воздушная тревога!" – сказано в сообщении.
Также власти сообщили о перекрытии движения для автотранспорта на Крымском мосту. Граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, уточнили в информационном центре по автомобильным дорогам.
Ранее губернатор Севастополя заявил об отсутствии повреждений на объектах инфраструктуры города после срабатывания системы автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи города.
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