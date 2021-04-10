Ростуризм держит на контроле ситуацию с ДТП в Турции

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Ситуация с ДТП с российскими туристами в Турции находится на контроле Ростуризма. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Ростуризм держит ситуацию на постоянном контроле и находится в постоянном взаимодействии со всеми участниками процесса", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что 19 туристов не получили серьезных травм и будут доставлены в отель после оказания им первой помощи.

"Состояние еще 6 человек уточняется", – отметили в Ростуризме.

10 апреля на трассе Конья – Аксарай в Турции перевозивший туристов автобус попал в серьезное ДТП. Погибла одна туристка из России, 26 человек получили ранения.

Муж погибшей в эксклюзивном интервью Москве 24 рассказал подробности произошедшей аварии. По его мнению, в случившемся есть вина компании Pegas Touristik, которая организовала экскурсию.