Муж погибшей в ДТП в Турции женщины рассказал Москве 24 подробности случившегося

20:00
Муж туристки, которая погибла в ДТП в Турции, рассказал о происшествии
Муж погибшей в аварии в Турции россиянки рассказал Москве 24 подробности произошедшего.
Он сообщил, что экскурсия в Каппадокию была приобретена у туроператора Pegas Touristik. Из отеля туристов забрали в 3:20, но так как вставать пришлось рано, начало пути они проспали в автобусе.
"Проснулись только перед перевалом. Там шел снег, видимости абсолютно никакой, автобус несколько раз останавливался. С горем пополам мы этот перевал все-таки переехали и доехали до Коньи. Там в 8 часов мы пообедали и двинулись дальше", – рассказал мужчина.
Он уточнил, что авария произошла на выезде из города. Они с женой сидели в начале салона в четвертом ряду.
"Занесло автобус или не занесло – я не почувствовал. Мы почувствовали в тот момент, когда начали уходить с дороги. Перепугались сильно. Перевернулись", – сказал собеседник.
Мужчина добавил, что когда очнулся, увидел, что супругу зажало сидением.
"У нас были пристегнуты ремни безопасности, но на нашем сидении почему-то был сломан один подлокотник. Я не знаю, с чем это связано, не знаю, как она попала между сидениями. Ребята помогали те, которые были в автобусе, пытались убрать землю, которая была под ней, но было поздно уже", – продолжил пострадавший.
Он считает, что в произошедшем есть вина Pegas Touristik, так как представители компании не предупредили о погодных условиях и не перенесли дату экскурсии.
10 апреля на трассе Конья – Аксарай в Турции перевозивший туристов автобус попал в серьезное ДТП. Погибла одна туристка из России, 26 человек получили ранения.
Представитель посольства РФ в Анкаре рассказал, что трое российских туристов попали в больницы, еще двоих могут выписать в субботу.
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