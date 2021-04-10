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Происшествия

20:00

Муж погибшей в ДТП в Турции женщины рассказал Москве 24 подробности случившегося

происшествия

Муж туристки, которая погибла в ДТП в Турции, рассказал о происшествии

Муж погибшей в аварии в Турции россиянки рассказал Москве 24 подробности произошедшего.

Он сообщил, что экскурсия в Каппадокию была приобретена у туроператора Pegas Touristik. Из отеля туристов забрали в 3:20, но так как вставать пришлось рано, начало пути они проспали в автобусе.

"Проснулись только перед перевалом. Там шел снег, видимости абсолютно никакой, автобус несколько раз останавливался. С горем пополам мы этот перевал все-таки переехали и доехали до Коньи. Там в 8 часов мы пообедали и двинулись дальше", – рассказал мужчина.

Он уточнил, что авария произошла на выезде из города. Они с женой сидели в начале салона в четвертом ряду.

"Занесло автобус или не занесло – я не почувствовал. Мы почувствовали в тот момент, когда начали уходить с дороги. Перепугались сильно. Перевернулись", – сказал собеседник.

Мужчина добавил, что когда очнулся, увидел, что супругу зажало сидением.

"У нас были пристегнуты ремни безопасности, но на нашем сидении почему-то был сломан один подлокотник. Я не знаю, с чем это связано, не знаю, как она попала между сидениями. Ребята помогали те, которые были в автобусе, пытались убрать землю, которая была под ней, но было поздно уже", – продолжил пострадавший.

Он считает, что в произошедшем есть вина Pegas Touristik, так как представители компании не предупредили о погодных условиях и не перенесли дату экскурсии.

10 апреля на трассе Конья – Аксарай в Турции перевозивший туристов автобус попал в серьезное ДТП. Погибла одна туристка из России, 26 человек получили ранения.

Представитель посольства РФ в Анкаре рассказал, что трое российских туристов попали в больницы, еще двоих могут выписать в субботу.

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