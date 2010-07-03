Пожар в подмосковном центре саентологии потушили

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Подмосковные пожарные сумели потушить пламя в центре саентологии в Лосино-Петровском. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк МЧС.

Локализацию возгорания объявили в 17:00. Спустя 18 минут огонь полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 420 квадратных метров.

К началу возгорания в здании было 40 человек. Все они эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал. Гореть деревянный дом на улице Кирова начал около 16:30. Пожару присвоили второй номер сложности.