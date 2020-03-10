Москвичку задержали по подозрению в убийстве сожителя

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На юге столицы задержали подозреваемую в убийстве мужчины, сообщает Агентство "Москва".

Тело мужчины 1971 года рождения с колото-резаными ранениями обнаружили 9 марта в помещении охраны дошкольного учреждения на Чонгарском бульваре.

По данным следствия, сожительница мужчины нанесла ему ножевые ранения в ходе ссоры на почве ревности. Кроме того, отмечается, что пара распивала алкоголь.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее в Мытищах обнаружили тело младенца. По факту произошедшего была инициирована следственная проверка. В дальнейшем планируется судебно-медицинская экспертиза.

