Автобус загорелся в центре Стокгольма

Взрыв автобуса, работавшего на газовом топливе, произошел в центре Стокгольма. После случившегося салон, в котором не было пассажиров, вспыхнул, сообщает местное издание Dagens Nyheter.
Данных о жертвах не поступало. Водителя транспортного средства отвезли в местную больницу. Подробностей о его состоянии и полученных травмах пока нет. Как утверждает представитель полиции Карина Скагерлид, ЧП повлияло на транспортное сообщение в городе.
Со слов очевидцев, в момент взрыва автобус не был задействован на регулярном маршруте. Сейчас над местом ЧП поднимается плотный черный дым.
Отмечается, что взрыв раздался в 11:25 по местному времени. На данный момент полиция не видит состава преступления в произошедшем.
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