Автобус загорелся в центре Стокгольма

Взрыв автобуса, работавшего на газовом топливе, произошел в центре Стокгольма. После случившегося салон, в котором не было пассажиров, вспыхнул, сообщает местное издание Dagens Nyheter.

Данных о жертвах не поступало. Водителя транспортного средства отвезли в местную больницу. Подробностей о его состоянии и полученных травмах пока нет. Как утверждает представитель полиции Карина Скагерлид, ЧП повлияло на транспортное сообщение в городе.

Со слов очевидцев, в момент взрыва автобус не был задействован на регулярном маршруте. Сейчас над местом ЧП поднимается плотный черный дым.

Отмечается, что взрыв раздался в 11:25 по местному времени. На данный момент полиция не видит состава преступления в произошедшем.