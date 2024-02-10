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Ракетную опасность объявляли в Белгороде и Белгородском районе. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что граждане, которые находятся дома, не должны подходить к окнам. Им необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (кладовая, туалет, ванная, коридор).

Гладков подчеркнул, что находящимся на улице следует спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Позднее сигнал ракетной опасности был отменен.

Ранее 10 февраля три человека пострадали при обстреле ВСУ окраины хутора Понуры Грайворонского городского округа. Гладков отмечал, что повреждения также получил экскаватор.

До этого поезд Белгород – Санкт-Петербург остановили из-за атаки ВСУ по селу Гостищеву Яковлевского городского округа. В результате прилета в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии.

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