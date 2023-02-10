Сбой произошел на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Интервалы движения поездов были временно увеличены на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, такое решение приняли из-за человека на путях. В настоящее время движение осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее сбой произошел на Люблинско-Дмитровской линии метро. Нарушение было вызвано высадкой пассажиров одного из поездов на станции "Трубная".

Из-за этого несколько следующих поездов были вынуждены снизить скорость или приостановить движение. После высадки пассажиров поезда вновь начали осуществлять движение в соответствии с графиком.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!