Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме после возгорания на станции электрозарядки

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме после возгорания на передвижной станции электрозарядки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Сегодня в аэропорту Шереметьево в 08:59 при обеспечении наземных операций произошло задымление передвижного наземного источника электропитания. <...> Данный инцидент не повлиял на деятельность аэропорта, обслуживание воздушных судов и пассажиров происходит в штатном режиме по расписанию", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время идет расследование причин возгорания, к нему привлечены представители компании – производителя станции.

Инцидент произошел 10 февраля. Сообщалось, что причиной пожара стало короткое замыкание. Огонь не затронул находящиеся на стоянке воздушные суда – его оперативно ликвидировали.

