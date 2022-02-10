Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме после возгорания на станции электрозарядки

11:47
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме после возгорания на передвижной станции электрозарядки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
"Сегодня в аэропорту Шереметьево в 08:59 при обеспечении наземных операций произошло задымление передвижного наземного источника электропитания. <...> Данный инцидент не повлиял на деятельность аэропорта, обслуживание воздушных судов и пассажиров происходит в штатном режиме по расписанию", – отметили в пресс-службе.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время идет расследование причин возгорания, к нему привлечены представители компании – производителя станции.
Инцидент произошел 10 февраля. Сообщалось, что причиной пожара стало короткое замыкание. Огонь не затронул находящиеся на стоянке воздушные суда – его оперативно ликвидировали.
В аэропорту Шереметьево произошел пожар
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