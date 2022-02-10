На станции электрозарядки в аэропорту Шереметьево произошло короткое замыкание

Фото: телеграм-канал "112"

В столичном аэропорту Шереметьево произошло короткое замыкание с последующим возгоранием на станции электрозарядки самолетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Источник подчеркнул, что огонь не затронул находящиеся на стоянке воздушные суда. Пожар уже ликвидирован, обошлось без последствий, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО загорелось производственное здание. По данным охраны здания, на третьем этаже произошло короткое замыкание.

Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 3 квадратных метра. По предварительной информации, никто не пострадал.

