Фото: 04.mchs.gov.ru

Пожар произошел в вечерней школе в Горно-Алтайске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Возгорание на площади 200 квадратных метров случилось по адресу улица Бориса Головина, дом 6. Из здания были эвакуированы более 100 человек, большинство из которых дети. Все были размещены в соседнем здании музея.

Информации о пострадавших не поступало. В настоящий момент специалисты изучают возможные причины возгорания.

Накануне пожар произошел в жилом доме на северо-западе Москвы. Возгорание случилось на улице Народного Ополчения, доме 52, корпусе 2. В результате инцидента погиб мужчина, еще четверо детей госпитализированы.