Две полосы на Кремлевской набережной перекрыты после ДТП

Фото: телеканал Москва 24
Авария с тремя машинами произошла на Кремлевской набережной, передает ТАСС.
В центре столицы столкнулись Nissan, Lada и Mercedes. Из-за ДТП перекрыты две из трех полос.
Утром 10 февраля авария случилась на Кутузовском проспекте, там столкнулись микроавтобус и такси. Один человек погиб, это водитель такси. Еще пятеро пострадали, в том числе четыре гражданина Белоруссии.
Микроавтобус поднимали при помощи крана. Движение на участке из-за происшествия было затруднено,сейчас оно восстановлено.