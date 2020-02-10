Две полосы на Кремлевской набережной перекрыты после ДТП

Фото: телеканал Москва 24

Авария с тремя машинами произошла на Кремлевской набережной, передает ТАСС.

В центре столицы столкнулись Nissan, Lada и Mercedes. Из-за ДТП перекрыты две из трех полос.

Утром 10 февраля авария случилась на Кутузовском проспекте, там столкнулись микроавтобус и такси. Один человек погиб, это водитель такси. Еще пятеро пострадали, в том числе четыре гражданина Белоруссии.

Микроавтобус поднимали при помощи крана. Движение на участке из-за происшествия было затруднено,сейчас оно восстановлено.