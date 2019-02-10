Здание банка на севере Москвы проверили после сообщения о "минировании"

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Правоохранители не нашли взрывное устройство в Московском коммерческом банке на севере Москвы, передает РИА Новости.

Звонок с угрозой взрыва поступил по адресу: Ленинградский проспект, дом 78. Из-за анонимного сообщения о "минировании" оттуда эвакуировали 26 сотрудников и посетителей банка.

"Проверка завершена, угроза не подтвердилась", – сказал представитель экстренных служб.

В феврале город охватила новая волна звонков о "минировании". В столичную полицию поступило более 500 таких анонимных сообщений, было эвакуировано 165 тысяч человек. Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов, ни разу угроза не подтвердилась.

Сведения поступали с различных электронных почт и звонков по IP-телефонии. По предварительной информации, звонки поступали в том числе из Украины. В сообщениях о взрывных устройствах, которые поступали правоохранителям в течение недели, использовался одинаковый текст.

Похожая ситуация наблюдалась в сентябре 2017 года. По данным ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России, в Москве ущерб от "минирований" достиг 150 миллионов рублей.