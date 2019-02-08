В сообщениях о "минировании" в Москве использовался один текст

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В сообщениях о взрывных устройствах в зданиях Москвы, которые поступали в правоохранительные службы в течение недели, использовался один и тот же текст. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Сообщения чаще всего приходили с одного сервиса электронной почты из-за рубежа. "Между тем фиксируются и сообщения, поступающие с территории РФ, однако связи с основным потоком угроз пока не установлено", – уточнил источник.

Ранее сообщалось, что в полицию поступило более 500 анонимных сообщений о "минированиях" в Москве, было эвакуировано 165 тысяч человек. Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов, на части из них провели эвакуацию. Людей выводили из РГГУ, парка "Сокольники", бассейна "Чайка", из комплекса "Москва-Сити", ЦУМа, московских школ, а также из здания областного правительства. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Сообщения поступали с различных электронных почт и звонков по IP-телефонии. По предварительной информации, звонки поступали в том числе с территории Украины. По российским законам телефонным "провокаторам" грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо реальный тюремный срок до пяти лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию "провокацией". Он также добавил, что "это тот случай, когда технологические достижения, развитые коммуникационные технологии попадают в руки к злоумышленникам и провокаторам".

По словам экспертов, подобного рода атаки не только нарушают привычную жизнь горожан, но и мешают работе спецслужб. Полицейские и кинологи вынуждены выезжать по всем адресам, чтобы проверить сообщения. Похожая ситуация наблюдалась более года назад. Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в России начались в сентябре 2017 года. По сведениям ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России, в Москве ущерб от "минирований" достиг 150 миллионов рублей.