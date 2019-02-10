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11:45 (обновлено 10.02.2019 11:51)

Здание банка на севере Москвы эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

происшествия

11:45

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 30 посетителей и сотрудников персонала эвакуировали из Московского кредитного банка на севере столицы после анонимного звонка с угрозой "минирования", передает РИА Новости.

По словам представителя экстренных служб, речь идет о здании по адресу: Ленинградский проспект, дом 78. Оттуда вывели 26 человек. Все помещения банка проверяют.

В феврале Москву охватила новая волна звонков о "минировании". В столичную полицию поступило более 500 таких анонимных сообщений, было эвакуировано 165 тысяч человек. Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов, на части из них провели эвакуацию. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Сведения поступали с различных электронных почт и звонков по IP-телефонии. По предварительной информации, звонки поступали в том числе из Украины. В сообщениях о взрывных устройствах, которые поступали в правоохранительные службы в течение недели, использовался один и тот же текст.

Похожая ситуация наблюдалась более года назад. Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в России начались в сентябре 2017 года. По данным ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России, в Москве ущерб от "минирований" достиг 150 миллионов рублей.

происшествия

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