Здание банка на севере Москвы эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

Порядка 30 посетителей и сотрудников персонала эвакуировали из Московского кредитного банка на севере столицы после анонимного звонка с угрозой "минирования", передает РИА Новости.
По словам представителя экстренных служб, речь идет о здании по адресу: Ленинградский проспект, дом 78. Оттуда вывели 26 человек. Все помещения банка проверяют.
В феврале Москву охватила новая волна звонков о "минировании". В столичную полицию поступило более 500 таких анонимных сообщений, было эвакуировано 165 тысяч человек. Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов города обследовали порядка 700 объектов, на части из них провели эвакуацию. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.
Сведения поступали с различных электронных почт и звонков по IP-телефонии. По предварительной информации, звонки поступали в том числе из Украины. В сообщениях о взрывных устройствах, которые поступали в правоохранительные службы в течение недели, использовался один и тот же текст.
Похожая ситуация наблюдалась более года назад. Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в России начались в сентябре 2017 года. По данным ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России, в Москве ущерб от "минирований" достиг 150 миллионов рублей.
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