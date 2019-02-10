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10:14

Вертолет МАЦ эвакуировал пострадавшего при пожаре в Щербинке

происшествия ДТП

10:14

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Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Вертолет Московского авиационного центра эвакуировал пострадавшего при пожаре в жилом доме в Щербинке, передает Агентство "Москва".

Экипаж дежурного вертолета вылетел по вызову к дому 23 на Спортивной улице, где случилось возгорание в квартире. Один человек пострадал. С места происшествия его вертолетом доставили в лечебное учреждение столицы в сопровождении авиамедицинской бригады.

В пресс-службе ГУ МЧС России по городу добавили, что площадь возгорания составила около двух квадратных метров. В квартире загорелись личные вещи и мебель, пожар ликвидировали.

происшествия ДТП

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